Manuela Blanco Lorenzo

Falleció el 2 de febrero de 2026, a los 99 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 4 de febrero a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martiño de Oleiros. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Oleiros (Ribeira), 4 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín