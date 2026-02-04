Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuela Blanco Lorenzo

Falleció el 2 de febrero de 2026, a los 99 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 4 de febrero a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martiño de Oleiros. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Oleiros (Ribeira), 4 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín