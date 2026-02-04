José Manuel Bouzas Poch

Falleció el 2 de febrero de 2026, a los 63 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: miércoles día 4 de febrero a las once de la mañana en el Crematorio do Barbanza. Funeral: a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 2.

Ribeira, 4 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín