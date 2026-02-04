Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Manuel Bouzas Poch

Falleció el 2 de febrero de 2026, a los 63 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: miércoles día 4 de febrero a las once de la mañana en el Crematorio do Barbanza. Funeral: a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 2.

Ribeira, 4 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín