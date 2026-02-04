Mi cuenta

José Gude Rey

Falleció el 3 de febrero de 2026, a los 82 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 4 de febrero a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial Nosa Señora do Carme de Aguiño. Incineración: Crematorio do Barbanza; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA CREMATORIO - XARÁS, sala nº 4.

Rúa Lagarto (Aguiño), 4 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín