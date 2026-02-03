Mi cuenta

Josefa Casáis Saborido

(Pepita, viúva de Don Francisco Araujo Lapido) 

Finou onte luns día 2 de febreiro de 2026, aos 97 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

D.E.P.

As súas fillas, María José (†) e Concha Araujo Casáis; fillos políticos, Pepe Mosquera e Jesús Sanisidro; netos, Emma, Suso e Jorge; netas políticas, Lidia e Silvia; bisnetos, Zoe, Freya e David; irmáns, Maruja (†), José e Manolo; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe MARTES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás TRES E CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTIAGO DE LAPÓN onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Goiáns, 3 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas