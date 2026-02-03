Mi cuenta

José Pérez Villanueva

Falleció el 2 de febrero de 2026, a los 104 años de edad 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 3 a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María do Xobre. Entierro: Cementerio parroquial; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Pobra do Caramiñal, SALA Nº 4. (Calle Venecia nº 50 - Pobra do Caramiñal).

Maño - Garita (Pobra do Caramiñal), 3 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín