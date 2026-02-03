Enrique Varela Nieto
Faleceu o día 2 de febreiro de 2026, aos 96 anos de idade.
D.E.P.
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o martes día 3 de febreiro ás cinco e cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Juan de Lousame. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.
