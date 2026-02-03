Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Enrique Varela Nieto

Faleceu o día 2 de febreiro de 2026, aos 96 anos de idade. 

D.E.P.

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o martes día 3 de febreiro ás cinco e cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Juan de Lousame. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Cruído (Lousame), 3 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín