Ofelia Suárez Barreiro

Falleció el viernes, en Barcelona, día 30 de enero de 2026, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Victoriano Castro de la Iglesia; hijo, Víctor Castro Suárez; hija política, Silvia Calm Toronell; nietos, Blai y Fèlix Castro Calm; hermanos políticos, sobrinos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará el LUNES día 2 de FEBRERO, con salida del TANATORIO DE BANDEIRA a las ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SAN MIGUEL DE BRANDARIZ, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente a las DOCE de la MAÑANA y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE BANDEIRA, SALA Nº 1.

San Miguel de Brandariz, 2 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas