Carmen Fernández Martínez

(Carmen a Jardinera)

 Falleció el 1 de febrero de 2026, a los 85 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Cementerio Municipal de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. Funeral: Lunes día 2, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Ribeira, 2 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín