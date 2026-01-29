María Victoria Domínguez Santiago

Falleció, el día 27 de enero de 2026, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 29 de enero a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Roo. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Outón (Outes), 29 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín