Manuel Antonio Rey Tubío
(Manolo O Rucha) (Viúvo de Dona Vicenta Cespón Novo)
Finou onte mércores, día 28 de xaneiro de 2026, aos 95 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, Mónica, Marlene, Carlos (†) e Berta; fillos políticos, Ismael, José Luis e Alberto; netos, Iván e Teo; Carlos; Aldán e Bruno; irmáns, Esteban (†), Juanita (†), Lola e Chelo; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás CATRO E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA nº 1.
Castiñeiriña (Asados), 29 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas