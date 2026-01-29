Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Antonio Rey Tubío

(Manolo O Rucha) (Viúvo de Dona Vicenta Cespón Novo) 

Finou onte mércores, día 28 de xaneiro de 2026, aos 95 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Mónica, Marlene, Carlos (†) e Berta; fillos políticos, Ismael, José Luis e Alberto; netos, Iván e Teo; Carlos; Aldán e Bruno; irmáns, Esteban (†), Juanita (†), Lola e Chelo; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás CATRO E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA nº 1.

Castiñeiriña (Asados), 29 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas