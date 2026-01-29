José Otero Tarrío
(Che de Palmira)
Finou onte mércores, día 28 de xaneiro de 2026, aos 76 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa muller, Isaura González Blanco; fillo, Miguel Otero González; pais, José Otero Reboiras (†) e Palmira Tarrío Otero (†); pais políticos, Arturo González Miguéns e Isaura Blanco Lorenzo (†); irmáns, Mª Ángeles, Manuel, Alfonso e Ramón Otero Tarrío; irmáns políticos, Víctor García (†), Mª Celia Redondo, Manuela Abuín (†) e Sandra Ferradás; Carmen, Arturo e Sergio González; sobriños, tíos, curmáns e demais familia. COMUNICAN a vostedes que a condución do cadáver se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO ás SEIS MENOS CUARTO DA TARDE, ata ao cemiterio do DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA onde terá lugar o seu enterro, favores polos cales lles anticipan grazas. Saída de un autocar ás catro e media da tarde de igrexa de Laíño pasando por Tarrío, Burés, Foxacos, Hermida, Buhía, Araño, Taragoña, Paradela, Pte. Beluso, Fachán a tanatorio, cemiterio e regreso. O horario de velación no tanatorio é de nove e media da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA nº 3.
Outeiro (Taragoña), 29 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas