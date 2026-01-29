Mi cuenta

Antonio Rey Veloso

Faleceu, o día 27 de xaneiro de 2026, aos 84 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O xoves, 29 de xaneiro, ás once e media da mañá na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Enterro: Cemiterio parroquial de San Sadurniño de Goiáns; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

San Lázaro (Noia), 29 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín