Antonio Rey Veloso
Faleceu, o día 27 de xaneiro de 2026, aos 84 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O xoves, 29 de xaneiro, ás once e media da mañá na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Enterro: Cemiterio parroquial de San Sadurniño de Goiáns; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.
San Lázaro (Noia), 29 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín