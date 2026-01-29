Adela Lope Filgueira
Faleceu o día 28 de xaneiro de 2026, aos 91 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: xoves día 29 de xaneiro ás catro menos cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Enterro: Cemiterio parroquial de Santa María a Nova; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Noia, 29 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín