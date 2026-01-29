A familia de Generoso García Muñiz
(O Cachopo)
Finou o día 27 de xaneiro de 2026, aos 80 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte mércores, día 28 de xaneiro, á condución dos restos mortais dende o Tanatorio á Igrexa Parroquial de Santiago de Lampón onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.
Coroño (Boiro), 29 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas