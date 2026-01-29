Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

A familia de Generoso García Muñiz

(O Cachopo)

 Finou o día 27 de xaneiro de 2026, aos 80 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa familia. Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte mércores, día 28 de xaneiro, á condución dos restos mortais dende o Tanatorio á Igrexa Parroquial de Santiago de Lampón onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.

Coroño (Boiro), 29 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas