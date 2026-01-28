Mi cuenta

María del Pilar Núñez García

(Stefany Moda) 

Faleceu o día 26 de xaneiro de 2026, aos 66 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe mércores, día 28 de xaneiro, ás doce da mañá na igrexa parroquial de San Sadurniño de Goiáns (Portosín). Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Rúa Carcasía (Noia), 28 de xaneiro do 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín