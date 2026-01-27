María Josefa Villar Bustelo

(Casa de Modesto) (Viuda de Don Francisco Castelo Bustelo)

Falleció ayer lunes, día 26 de enero de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Francisco y Minia Castelo Villar; hijos políticos, Aurora Carnota Beade y José Antonio Miguéns Lestido (†); nietos, Margarita, José y Marcos Castelo Carnota; José Francisco y Dorita Miguéns Castelo; nietos políticos, Manuel Iglesias, Montse Iglesias y Merchi García; bisnietos, Raúl, Lucía, Pablo y Daniel; hermanos, Erundina (†), Pepe (†), Ramón (†) y Lucio (†); sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO DE OÍN (ROIS) a las CUATRO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE BUXÁN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE OÍN, SALA Nº 2.

Silvarredonda (Buxán), 27 de enero de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas