Arturo Santos Porto

Falleció el domingo, día 25 de enero de 2026, a los 64 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Amparo Barcia Rivas; hijos, Nana y Chuco Santos Barcia; hijos políticos, Ramón López y Giulia Bersan; nietas, Paula y Blanca López Santos; hermanos, Rula y Juan; padres políticos, Manuel Barcia y María Dolores Rivas; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del Tanatorio Villagarcía a las ONCE MENOS CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la Iglesia Parroquial de SANTIAGO APÓSTOL DE CARRIL, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a su incineración en la intimidad familiar, favores por los cuales les anticipan gracias. Sala Velatoria: Tanatorio Villagarcía (O Vento - Cea), sala nº 2. Nota: El horario de velación en el tanatorio es de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Villagarcía, 27 de enero de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas