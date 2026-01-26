José Teira Crugeiras

(José o Plomo)

Falleció el 25 de enero de 2026, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy lunes, día 26, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 6.

Aguiño, 26 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín