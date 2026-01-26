Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Teira Crugeiras

(José o Plomo)

Falleció el 25 de enero de 2026, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy lunes, día 26, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 6.

Aguiño, 26 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín