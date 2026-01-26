Mi cuenta

Consuelo España García

(Viúva de Don José Miranda García)

Finou onte domingo, día 25 de xaneiro de 2026, aos 96 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

As súas fillas, María del Carmen e Consuelo Miranda España; fillos políticos, José Benito Trasbach e Sergio Outeiral; netos, José e Carmen Trasbach Miranda; Juan Carlos, Sergio e José Outeiral Miranda; netos políticos, Ana Isabel Muñiz, Juan Ramón Suárez e María Álvarez; bisnetos, Marcos, Natalia, Jorge, Paula e Inés; irmás, Josefina (†), María (†), Ramona (†) e Teresa; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demáis familia.

Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á condución dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE LUNS, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas

CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Nine (Cespón), 26 de xaneiro de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas