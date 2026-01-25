Mi cuenta

José Manuel Piñeiro Esperante

Finou onte sábado, día 24 de xaneiro de 2026, aos 67 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Os seus pais, Carmen Esperante Durán e José Piñeiro Sánchez; irmáns, Mª José, José Joaquín, Juan José, Mª del Carmen, Ana Isabel, Carlos, Manuel e David Piñeiro Esperante; irmáns políticos, sobriños, tíos, curmáns e demais familia.

Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará mañá DOMINGO, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás CINCO MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial do DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Coviña (Taragoña), 25 de xaneiro do 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas