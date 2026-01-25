Benita Pérez Domingo
Falleció el día 24 de enero de 2026, a los 88 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Misa funeral: en la capilla del tanatorio de Boiro hoy domingo, día 25, a las seis de la tarde. Incineración: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás en la intimidad familiar. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 4.
Avda. Compostela (Boiro), 25 de enero de 2026