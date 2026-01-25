Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Benita Pérez Domingo

Falleció el día 24 de enero de 2026, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Misa funeral: en la capilla del tanatorio de Boiro hoy domingo, día 25, a las seis de la tarde. Incineración: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás en la intimidad familiar. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 4.

Avda. Compostela (Boiro), 25 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín