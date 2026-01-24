Juan Manuel Pérez Domínguez

(Mus)

Falleció el 23 de enero de 2026, a los 69 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás. Entierro de cenizas: sábado 24 a la una del mediodía en el Cementerio Municipal de Ribeira; favores que anticipan. El horario de tanatorio será de 10 de la mañana a 11 de la noche. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, SALA nº 6.

Ribeira, 24 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín