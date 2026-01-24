Estrella López Hermo
(Estrella do Jaleo)
Falleció el día 23 de enero de 2026, a los 83 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado, día 24 de enero, a las cuatro menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Macenda. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.
Moimenta (Boiro), 24 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín