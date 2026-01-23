Mi cuenta

María Lestayo Fernández

Faleceu o día 22 de xaneiro de 2026, aos 75 anos de idade.

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O venres día 23 de xaneiro, ás catro da tarde na igrexa parroquial de San Orente de Entines. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Os Cruceiros (San Orente), 23 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín