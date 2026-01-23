Mi cuenta

Juana Boo Martínez

(Chola)

 Falleció el 22 de enero de 2026, a los 83 años de edad. l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: Hoy viernes, día 23 de enero, a las doce de la mañana en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: a continuación, en la Iglesia Parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.

Rúa Pérez Galdós (Ribeira), 23 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín