Francisca Eiras Barreiro
(Vecina de Pousada)
Falleció el día 22 de enero de 2026, a los 92 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Viernes día 23 de enero a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Tállara. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.
Noia, 23 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín