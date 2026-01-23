Mi cuenta

Francisca Eiras Barreiro

(Vecina de Pousada) 

Falleció el día 22 de enero de 2026, a los 92 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Viernes día 23 de enero a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Tállara. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 23 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín