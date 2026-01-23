Domingo Vidal Moledo
(Cadete)
Falleció el día 22 de enero de 2026, a los 82 años de edad.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 23 de enero a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
Outes, 23 de enero de 2026