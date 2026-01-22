Manuela Fernández Sampedro

(Manuela a de Liche)

Falleció el 21 de enero de 2026, a los 98 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 22, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de San Pelaio de Carreira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Listres de Abaixo (Aguiño), 22 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín