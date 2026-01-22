Mi cuenta

Flora Sampedro Ayaso

Falleció el 21 de enero de 2026, a los 97 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: el jueves día 22 a las seis y media de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: a continuación en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Romero Ortiz (Ribeira), 22 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín