María Amalia Lamas Vázquez
(Mari de Lamas)
Faleceu o día 20 de xaneiro de 2026, aos 77 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe mércores, día 21 de xaneiro, ás doce da mañá na igrexa parroquial de San Pedro de Outes. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
Rúa Poeta Añón (Outes), 21 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín