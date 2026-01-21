Mi cuenta

María Amalia Lamas Vázquez

(Mari de Lamas) 

Faleceu o día 20 de xaneiro de 2026, aos 77 anos de idade.

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe mércores, día 21 de xaneiro, ás doce da mañá na igrexa parroquial de San Pedro de Outes. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Rúa Poeta Añón (Outes), 21 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín