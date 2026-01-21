José Luis Queiruga Romero

(José de Lema)

Falleció el 20 de enero de 2026, a los 81 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy miércoles, día 21, a las diez y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Muro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Cimadevila (San Pedro), 21 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín