Diario de Arousa

José Luis Queiruga Romero

(José de Lema) 

Falleció el 20 de enero de 2026, a los 81 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy miércoles, día 21, a las diez y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Muro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Cimadevila (San Pedro), 21 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín