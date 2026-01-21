Mi cuenta

José Cruces Castro

Falleció el día 20 de enero de 2026, a los 79 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 21 de enero, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Lousame. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Cruído (Lousame), 21 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín