Jesús Triñanes Vidal
Finou onte luns, día 19 de xaneiro de 2026, aos 88 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa muller, Manuela Da Silva Silva; filla, María Manuela Triñanes Da Silva; fillo político, José Luís Castelo González; netos, Adriana e Rubén; neta política, Estefany; bisneto, Mateo; irmán, Primo; irmás políticas, sobriños, primos e demais familia.
Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e asistan á misa de corpo presente que se celebrará HOXE MARTES ás DOCE da MAÑÁ na CAPELA DO TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO e a continuación traslado dos seus restos mortais para a súa inhumación no CEMITERIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DO CASTRO; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.
Chazo (Boiro), 20 de xaneiro de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas