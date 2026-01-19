Mi cuenta

Diario de Arousa

Encarnación Pérez Fernández

(Chona)

 Falleció el día 17 de enero de 2026, a los 91 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el lunes día 19 de enero a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 2.

Santa Cristina (Noia), 19 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín