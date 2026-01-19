Encarnación Pérez Fernández
(Chona)
Falleció el día 17 de enero de 2026, a los 91 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el lunes día 19 de enero a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 2.
