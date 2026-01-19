Mi cuenta

A familia de José Ramón Villanustre Bustelo

(Viúvo de Dona Isabel Vidal Collazo) Finou o día 17 de xaneiro de 2026, aos 82 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Os seus fillos, Isabel e Sergio Villanustre Vidal; fillos políticos, Luis Caamaño Méndez e Mónica Obelleiro Pérez; netos, Paula e Denís; irmá, María Concepción Villanustre Bustelo; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. Dan as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradecen as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte domingo día 18 de xaneiro á condución dos restos mortais dende o Tanatorio á igrexa parroquial de Santa María de Isorna onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.

Bacariza (Isorna), 19 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas