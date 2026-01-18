Rosa González Pérez

Falleció el 17 de enero de 2026, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: el domingo día 18 de enero a las cinco de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: el martes día 20 a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Romero Ortiz (Ribeira), 18 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín