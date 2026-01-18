Mercedes Otero Rodríguez
(Viúva de Don Manuel Muñiz Teijeiro)
Finou onte venres, día 16 de xaneiro de 2026, aos 97 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
As súas fillas, Peregrina, Asunción e Sara Muñiz Otero; fillos políticos, Vicente Losada Carneiro, José Ramón Castillo Laíño (†) e José Fernández Fernández; irmáns, José (†) e María (Viúva de D. José Ouviña) Otero Rodríguez; irmáns políticos, netos, netos políticos, bisnetos, sobriños, curmáns e demais familia.
Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE SÁBADO, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás CINCO MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL; favores polos cales lles anticipan grazas.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1.
Nota: El horario velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.
Asadelos (Asados), 17 de xaneiro de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas