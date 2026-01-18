Mª del Carmen Hermida Villar

(Carmiña a Correla)

Falleció el día 16 de enero de 2026, a los 77 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 18 de enero a la una y media del mediodía en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 18 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín