Julio Lema Peña
(O Pichete)
Faleceu o día 17 de xaneiro de 2026, aos 90 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o domingo día 18 de xaneiro ás cinco da tarde na igrexa parroquial de San Pedro de Tállara. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.
Tállara (Lousame), 18 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín