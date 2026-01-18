La familia de José María Caamaño Baña

Fallecido el día 17 de enero de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias.

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Catasueiro (O Freixo), 18 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín