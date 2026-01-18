Amador Cristobo Pérez

(Viudo de Doña Dolores Ces González)

Falleció ayer sábado día 17 de enero de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Mª Carmen, Mª José y Juan Manuel Cristobo Ces; hijos políticos, Miguel González Cebreiro y Sinforiano Vidal Laíño; nietos, Miguel, Alberto, Sinforiano y Borja; nietas políticas, Elena y Tania; bisnietos, Brais, Xoel y Sofía; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a la CINCO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. El horario velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº3.

Burés (Asados), 18 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas