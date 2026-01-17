Mi cuenta

Primer aniversario de Benito Rey Reboiras

Falleció el día 18 de enero de 2025, a los 81 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, Lolita Hermo Bermúdez; hija, Manola Rey Hermo; nietas, Fátima, Antía y María Treus Rey; nietos políticos, Miguel Novoa, Jorge y Rubén; bisnieto, Bieito Novoa Treus; hermanos, Francisco (†) y Carmen Rey Reboiras; hermanos políticos, Rogelio Iglesias (†), Ramón y Carmen (†) Hermo Bermúdez; Marisa y Alberto; sobrinos, Rogelio Iglesias, Sandra, Daniel, Miguel, Monchi, Carla y Jorge; bisobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO, que se celebrará el SÁBADO día 17 de ENERO a las SEIS DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA EULALIA BOIRO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Boiro, 17 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas