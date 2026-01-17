Primeiro cabodano de Benigno Rey Fernández
(Rey da Armada)
Finou o día 17 de xaneiro de 2025, aos 79 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
As súas irmás, Maruja e Carmen Rey Fernández; sobriños, Celia, José Ramón e Juan Carlos; Mónica, Mª José e Iván; e Rosi; e demais familia.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia o FUNERAL DE CABODANO que terá lugar o SÁBADO día 17 de XANEIRO ás CINCO DA TARDE, na igrexa parroquial de SAN PEDRO DE BEALO, favores polos cales lles anticipan grazas.
Armada (Bealo), 17 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas