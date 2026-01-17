Primeiro cabodano de Ángela Saborido Abanqueiro
(Viúva de Manuel Torrado Torrado)
Finou o día 16 de xaneiro de 2025, aos 99 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, Lola, Maruja e José Agapito Torrado Saborido; fillos políticos, José Ramallo e Mari Carmen Hermo; netos, Ana, Dani e Marilisa Sánchez Torrado; netos políticos, Alberto, Loli e Jose; demais netos, Juan José, Carlos, Suso, Lorena; Óscar e Esteban; bisnetos, Cami, Iván e Alexia; e demais familia.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia o FUNERAL DE CABODANO que terá lugar o SÁBADO día 17 de XANEIRO ás CINCO DA TARDE, na igrexa parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO, favores polos cales lles anticipan grazas.
Abanqueiro, 17 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas