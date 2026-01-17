Primeiro aniversario de José Fariña Candán
(Laureano)
Finou o día 9 de xaneiro de 2025, aos 72 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa esposa, Rosa Gil Vázquez (Sita); fillo, Ángel Fariña Gil; filla política, Miriam Montero Fontán; netos, Roi e Lía Fariña Montero; irmáns políticos, Nieves Gil (†) e Pepe Ruibal; sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia o funeral de ANIVERSARIO que se celebrará o SÁBADO día 17 de XANEIRO ás CINCO da TARDE, na igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE PORTAS, favores polos cales lles anticipan grazas.
Portas, 17 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas