María del Carmen Figueira Mariño

(Viuda de Don José María Gómez Romero)

Falleció ayer viernes, día 16 de enero de 2026, a los 101 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hija, María Rosa Gómez Figueira; hijo político, Hugo Vázquez Veiga; nietos, Noemí y Hugo Vázquez Gómez; nietos políticos, Jesús Culebras Vázquez y Lúa Vicente González; bisnietas, Jimena y Ana; hermano, Manolo Figueira Mariño; hermana política, Isabel Tenreiro; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las DIEZ MENOS CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Nota: El horario velación el sábado será desde las nueve de la mañana.

Atalaya (Asados), 17 de enero de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas