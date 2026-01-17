Manuel Canle González
Falleció ayer viernes, día 16 de enero de 2026, a los 94 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su hermano político, Manuel Lorenzo Domínguez (viudo de Carmen Canle González); sobrinos de casa, José Manuel Lorenzo Canle y Josefa Castaño Vázquez; demás sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la Iglesia Parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la incineración de sus restos mortales en el Crematorio M. Sánchez (Rianxo), en la intimidad familiar, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 2. SALIDA DE UN AUTOCAR A LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE: Salida de Ourille pasando por Pastoriza, Zaramagoso, Ardeleiros, Arribas (cruce), Millón, Escabia, Burzó, Aldaríz, Bustelo, Campelo, Vilar, Cerqueiras, recta do Araño a Tanatorio, iglesia y regreso. El horario velación es de nueve y media de la mañana a once de la noche.
Cerqueiras (Araño), 17 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas