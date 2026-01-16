Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ramón Ares Rodríguez

(Viudo de Doña Filomena Noal Sieira)

Falleció ayer jueves, día 15 de enero de 2026, a los 98 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Laura, Carmen, Moncho y Julio; hijos políticos, Luis Blanco, Genaro Romero (†), Marta Queiruga y Mariam Teira; nietos, Laura, María, Guille, Alberto, Alejandro y Raquel; bisnietos, Paula, Susi, Manuel y Valentina; hermanos, Elina, Pepe, Carmen, Maruja y Sara; nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO DE VISTA ALEGRE; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Nota: Salida de un autocar a las cuatro de la tarde de Boiro (Concello) a tanatorio, iglesia, cementerio y regreso. Horario velación de 9:30 a 21:00 horas.

Boiro, 16 de enero de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas