Ramón Ares Rodríguez

(Viudo de Doña Filomena Noal Sieira)

Falleció ayer jueves, día 15 de enero de 2026, a los 98 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Laura, Carmen, Moncho y Julio; hijos políticos, Luis Blanco, Genaro Romero (†), Marta Queiruga y Mariam Teira; nietos, Laura, María, Guille, Alberto, Alejandro y Raquel; bisnietos, Paula, Susi, Manuel y Valentina; hermanos, Elina, Pepe, Carmen, Maruja y Sara; nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO DE VISTA ALEGRE; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Nota: Salida de un autocar a las cuatro de la tarde de Boiro (Concello) a tanatorio, iglesia, cementerio y regreso. Horario velación de 9:30 a 21:00 horas.

Boiro, 16 de enero de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas