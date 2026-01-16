José Souto Tubío
(Pepe de Souto)
Falleció ayer jueves, día 15 de enero de 2026, a los 67 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Sus padres, José Souto González (†) y Evangelina Tubío Tubío; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE MACENDA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 4.
Nota: Salida de un autocar a las CUATRO MENOS CUARTO de la TARDE de Tállara pasando por Moimenta, Insuachán, Belles de Abaixo, Belles de Arriba, Cures, Pomar de Río, Mieites, Comoxo, Boiro (Concello) a tanatorio, iglesia y regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.
Belles de Abaixo (Macenda), 16 de enero de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas