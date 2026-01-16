Mi cuenta

José María Sánchez Alonso

(José O de Paulos)

Falleció ayer jueves, día 15 de enero de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hermano, Manuel Sánchez Alonso; sobrinos, Ana, Manolo, Rosa, Pablo y María; bisobrinos, Igor, Gladis, Diego, Tania, Pablo, María, Nuria, Brais y Anxo; sobrinos políticos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las ONCE MENOS CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Saltiño (Boiro), 16 de enero de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas